Lutto all’Avis Morto il fondatore Della Maggiore

L’Avis di Staffoli piange Francesco Della Maggiore, uno dei suoi fondatori e instancabile anima del gruppo. L’Avis lo ricorda con una bellissima lettera pubblicata sul proprio profilo social. "... Non era semplice rintracciare Francesco... Se, come spesso succedeva, non rispondeva al telefono e a casa non c’era, poteva essere soltanto in due posti: nella valle o all’Avis... La sua vita, la sua storia, è un tutt’uno con la nostra".