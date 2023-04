Lupino e il delitto della ballerina "Non fu una confessione spontanea Cercò di alleggerire la sua posizione"

di Carlo Baroni

Secondo i giudici d’appello le parole di Francesco Lupino non furono una confessione spontanea, ma l’estremo tentativo di alleggerire la propria posizione ormai compromessa da quanto emerso dal lavoro investigativo della Squadra Mobile di Pisa. Il tatuatore di Corte Nardi, ammise di essere stato il killer della ballerina ucraina Khrystyna Novak, ma lo fece solo dopo aver capito – motivano la condanna a 24 anni di carcere i giudici della corte d’appello di Firenze – "di essere ormai raggiunto da prove inconfutabili, e cioè dopo aver appreso che tracce di sangue umano (riconducibili facilmente alla vittima) erano state rinvenute nel bagagliaio della sua automobile". La corte ha tuttavia riformato la sentenza dei giudici pisani solo in punto di pena – nel rapporto del calcolo tra pena edittale e vincolo della continuazione, da 29 anni a 24 di reclusione – nell’ottica di un apparato sanzionatorio omogeneo nel trattamento rispetto a vicende simili passate all’attenzione della corte.

Per il resto la sentenza di primo grado è ritenuta adeguatamente motivata in modo chiaro e coerente, alla luce anche delle caratteristiche concrete del fatto: "lo spessore criminale dell’imputato, la sua propensione all’uso delle armi da fuoco ed in generale alla violenza, la sua condotta di vita precedente all’omicidio e quelle immediatamente successiva quando si è attivato con freddezza e razionalità per cercare di nascondere le prove". Lupino uccise la ragazza con colpo alla testa con la Tanfoglio da cui non si separava mai. Lei era la fidanzata di Airam Gonzalez (parte civile con l’avvocato Gabriele dell’Unto) che Lupino aveva spedito in carcere con una soffiata alla polizia. Nelle ore successive la giovane, rimasta nella villetta, scomparve. E per giorni venne cercata. In realtà la ragazza era stata uccisa la prima notte in cui rimase da sola in casa.

Lupino l’aveva uccisa, aveva ripulito la scena del crimine e si era disfatto del corpo gettandolo in un casolare abbandonato, dove fu ritrovato mesi dopo, ormai devastato dai roditori. Da settimane però lui era già in carcere, indiziato di delitto. Nelle ore successive il ritrovamento del cadavere fece le prime ammissioni. Ora il difensore di Lupino, l’avvocato Antonio Bertei, valuterà il ricorso per Cassazione.