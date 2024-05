Lupi, doppio salto indietro: "L’economia è in crisi. Rinunciamo alla serie A2"

SANTA CROCE

Autoretrocessione in serie B. Il titolo della A2 ceduto a un’altra società. I Lupi ridimensionano il presente per costruire un futuro migliore. La crisi del settore conciario e del comparto moda in generale – che da sempre vede protagoniste le aziende di Santa Croce e del comprensorio del Cuoio – al momento non garantisce il sostentamento economico di cui la società del presidente Alberto Lami ha bisogno per continuare a giocare la A2.

Così la dirigenza biancorossa, facendo tre passi indietro rispetto ai programmi di due anni fa quando aveva annunciato l’intenzione di salire in SuperLega nel giro di tre anni, ha deciso di rinunciare alla A2. I Lupi non parlano ufficialmente di serie B, ma ormai la decisione di scendere di due categorie è vox populi. Nei prossimi giorni la società fornirà dettagli sulla stagione sportiva 2024-2025 e le prossime. "La rinuncia è maturata al termine di lunghe valutazioni – si legge in una nota della società Lupi Pallavolo – La situazione economica del territorio di riferimento non avrebbe consentito una programmazione serena e adeguata al livello tecnico e strutturale. La società è sana, e non ha problemi. Vogliamo ripartire e riprogettare qualcosa di nuovo, più solido, e più funzionale, per le prossime stagioni".

"Pensiamo che insistere adesso con la serie A senza avere a disposizione le risorse che consideriamo adeguate sarebbe stato miope, avrebbe portato consenso nell’immediato ma con il rischio di un salto nel buio e di un vero passo indietro, senza ritorno – ancora il comunicato dei Lupi – Riteniamo che la nostra sia una rinuncia all’insegna del senso di responsabilità. Naturalmente continueremo a curare con ancora più energia, passione e risorse il settore giovanile che diventerà parte integrante della nuova progettualità". Infine l’appello a "chi avesse una diversa visione e le risorse per progetti più ambiziosi e immediati". "Può presentarsi e prendere il posto dell’attuale management – conclude la nota della società del presidente Alberto Lami – Siamo disposti a farci da parte e a lasciare ad altri una realtà sportiva che non ha debiti o zone d’ombra".

"Non fa piacere che una storica società come i Lupi, da anni eccellenza della pallavolo maschile, abbia dovuto fare un passo indietro – il commento della sindaca Giulia Deidda – Sicuramente la congiuntura economica di questi anni non ha giocato un ruolo a favore e probabilmente dovremmo anche avviare una riflessione seria sul fatto che lo sport a livello professionistico sia diventato una prova di forza delle capacità economica delle società piuttosto che delle reali qualità sportive. Auguro ai Lupi di avviare con successo un nuovo percorso, anche attraverso l’attrazione di investimenti e competenze e di tornare presto ad avere la forza per nuovi successi. Dentro tutti noi continua comunque a battere un cuore biancorosso".

