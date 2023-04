Un lupo sulla Tosco Romagnola. Il racconto di un automobilista "Mi ha attraversato la strada"

San Miniato (Pisa), 18 aprile 2023 - "Fate attenzione mi ha attraversato un lupo pochi minuti fa percorrendo la Tosco Romagnola altezza cimitero San Lorenzo poco dopo distributore". Un altro avvistamento diretto (e un avviso via social a tutti), domenica, sempre a La Scala, a neanche un chilometro in linea d’aria dove giovedì della scorsa settimana un lupo ibrido venne investito all’altezza del campo sportivo. A pochi metri dalla sede del liceo Marconi.

"Siamo preoccupati – dice il sindaco Simone Giglioli –. Non possiamo nasconderlo. Le segnalazioni si susseguono, mentre aspettiamo l’esito degli accertamenti sull’esemplare che è stato investito e che dovranno dirci, attraverso l’esame del Dna, di cosa si tratta, se di un lupo o di un ibrido. La carcassa venne presa in consegna dai carabinieri forestali e dal personale dell’Asl. "Su questo fenomeno – prosegue Giglioli – noi non abbiamo strumenti per intervenire. Monitoriamo la situazione e invitiamo i cittadini a fare le segnalazioni alla polizia municipale cercando di circostanziarle e di dettagliarle e, quando possibile, di integrarle con materiale fotografico. Nel sanminiatese, lo ricordiamo, i lupi già da anni, a più riprese, hanno lasciato l’impronta dei loro denti sui resti di molte pecore, specie nella zona di Corazzano. Gli allevatori più volte avevano denunciato assalti al gregge.

C’è pericolo per le persone? Il lupo, è noto, non identifica gli esseri umani come prede. La sua dieta dipende dalla disponibilità delle prede presenti sul territorio: principalmente il lupo si nutre di ungulati selvatici di grandi e medie dimensioni. L’esemplare investito in via Trento, pare stesse inseguendo un capriolo. Certo ora questa presenza è arrivata proprio a due passi dalle case.