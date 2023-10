"Lupi, attività in ginocchio a Pomarance: serve intervento"

"Nel nostro territorio la situazione per le predazioni è critica da anni ormai, ma ora credo che purtroppo siamo davvero arrivati ad un punto di non ritorno - dice l’assessora con delega all’agricoltura del Comune di Pomarance Alessandra Siotto - Infatti, negli ultimi mesi sono sempre più numerosi le segnalazioni e gli avvistamenti di lupi anche in pieno giorno ed il problema dei predatori va a sommarsi agli altri numerosi del settore, col risultato che molti allevatori della zona hanno ormai già interrotto l’attività, con un impoverimento dell’economia locale e anche a discapito del presidio del territorio".

Per Siotto "si tratta di una materia a carattere nazionale e regionale, ma se non si interviene a tutela del settore primario in modo tempestivo ed efficace, credo che in Alta Valdicecina assisteremo in breve tempo ad un totale abbandono delle campagne da parte degli allevatori, i quali ormai sono allo stremo", conclude l’assessore.