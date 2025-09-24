Luna park recintato e più steward. Il piano per scongiurare nuove risse

Più steward ed una nuova recinzione a delimitare tutta l’area delle giostre. Giro di vite per il prossimo luna park a Pontedera. Dai prossimi giorni arriveranno le prime attrazioni delle 60 in arrivo tra piccole, medie e grandi che per tutto il mese di ottobre campeggeranno in piazza del mercato per la Fiera di San Luca. L’apertura del luna park sarà sabato 4 ottobre, con alcune novità.

Dopo le risse che si sono registrate lo scorso anno, l’amministrazione comunale, in accordo con i giostrai e le forze dell’ordine, hanno deciso di aumentare la sicurezza all’interno del parco divertimenti, uno dei luna park più grandi e partecipati della Toscana. Una recinzione chiuderà lo spazio dedicato alle giostre in modo da controllare meglio gli accessi. Soprattutto nei fine settimana e quindi tutti i sabato e domenica, ma anche il mercoledì sera prima di San Faustino e per San Faustino, che quest’anno cade il giovedì 16 ottobre, ci saranno 10 steward che vigileranno gli accessi e sorveglieranno l’interno del luna park: 6 saranno agli ingressi e altri 4 supervisioneranno l’area tra le giostre. In queste date sarà aperta anche la centrale operativa del Comune. Oltre al servizio d’ordine ci saranno poi, come sempre, le associazioni di volontariato, l’Anps, l’Anc e il Faro, oltre alle associazioni sanitarie: la Croce Rossa, la Pubblica assistenza e la Misericordia. A cui si aggiunge la collaborazione dei radioamatori. Gli steward, pagati dai giostrai, collocati agli ingressi saranno muniti anche di metal detector, per evitare l’intrusione di oggetti atti ad offendere. Insomma, alle giostre si potrà accedere solo e soltanto per divertirsi. Ogni altro comportamento sarà punito, sicuramente con l’allontanamento dal luna park ed eventualmente con altri provvedimenti. I genitori dovranno essere tranquilli nel lasciare i propri figli o le proprie figlie divertirsi sulle giostre. Negli scorsi anni infatti il clima intorno alla fiera si era fatto pesante, tra risse continue e baby gang in azione, tanto che il sindaco dovette arrivare a chiedere ai giostrai di tenere bassa e addirittura spegnere la musica per non esagitare ulteriormente gli animi. A queste misure non si vuol più arrivare, per un luna park che possa essere solo un momento di svago, divertimento e spensieratezza.

Ma le novità di quest’anno non sono finite, i mercati della fiera, previsti per fierone di giovedì 23 ottobre e per domenica 26 ottobre, da quest’anno torneranno in viale Italia. Mentre l’Antica Fiera di San Luca con i suoi stand ad ingresso gratuito sperimentata lo scorso anno tornerà nel parcheggio del Panorama lato nord da venerdì 17 a domenica 26 ottobre.