L’ultimo saluto a Taviani. Il cinema e le autorità di Roma e San Miniato riuniti in Campidoglio

SAN MINIATO

Una delegazione di San Miniato, con il sindaco Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Loredano Arzilli, ha partecipato in forma ufficiale ieri mattina al funerale laico di Paolo Taviani in Campidoglio a Roma. Insieme alle autorità capitoline, a cominciare dal sindaco Roberto Gualtieri, e al mondo del cinema, hanno dato l’ultimo saluto al regista sanminiatese morto a 92 anni. Giglioli e Arzilli hanno portato alla moglie Lina Nerli, ai figli Ermanno e Valentina e tutti i familiari, l’affetto e la vicinanza della comunità di San Miniato.

"La nostra comunità è molto legata a Vittorio e Paolo e a tutta la famiglia Taviani, come dimostrato anche nel settembre scorso quando Paolo è venuto per l’ultima volta nella nostra Città, la prima dalla morte di Vittorio, ed ha trovato ad attenderlo un vero bagno di folla – ha detto il sindaco – L’occasione è stata quella di celebrare i 40 anni de ‘La notte di San Lorenzo’, per il mondo la loro pellicola più celebre. Ma il primo documentario che Paolo e Vittorio realizzarono insieme si chiamava ’San Miniato 1944’, una pellicola che, purtroppo, è andata perduta, ma che in qualche modo rappresentava una sorta di anticipazione de ’La notte di San Lorenzo’, un film che oscilla continuamente tra ricordi personali e memoria collettiva, cronaca e fantasia, con l’attenzione rivolta ai pensieri, alle parole e ai gesti della ‘povera gente’, incarnando così l’identità dei sanminiatesi. Paolo e Vittorio, così come il fratello minore Franco, sono nati in via Maioli a San Miniato, nel quartiere dello Scioa, in quella che per i sanminiatesi è la via degli artisti, dove ancora oggi la loro famiglia possiede una casa".

"L’anno scorso, per celebrare personaggi illustri che hanno popolato questo quartiere – ha concluso il sindaco Giglioli – abbiamo affidato ad alcuni street artist la realizzazione di pitture su saracinesca, opere che raffigurano artisti, politici, letterati. Di fronte alla casa dei fratelli Taviani c’è una splendida saracinesca blu notte, con una pioggia di stelle cadenti e Paolo e Vittorio seduti su due sedie da regista che sembrano sorridere ed osservarci. Quando passeremo di fronte alla loro casa di via Maioli, loro saranno lì a guardarci, come hanno sempre fatto, perché, in fondo, non se ne sono mai veramente andati da San Miniato, e d’ora in poi vivranno nei nostri ricordi e nelle pellicole che ci hanno consegnato, testimonianze della loro sensibilità e di una eccezionale e personale visione del mondo".