L’ultimo saluto a Matteo La lettera della mamma "Spero ti stia divertendo con babbo Alessandro"

SANTA CROCE

La bara per terra circondata da una distesa di fiori. Accanto la mamma. Seduta su una sedia, come solo le mamme sanno stare vicino ai figli. In centinaia, nella chiesa di Sant’Andrea a Santa Croce, hanno dato l’ultimo saluto a Matteo Moriani, il 32enne pizzaiolo morto mecoledì scorso in un incidente sulla strada tra Vinci e Sovigliana. Matteo era ancora residente nella cittadina conciaria – dove abitano la mamma, Roberta, il fratello Gabriele e la sorella Veronica – anche se da tempo si era trasferito a Vinci con Denise, la compagna che sta aspettando il loro primo figlio.

Alla fine del rito funebre officiato da don Donato Agostinelli, proposto di Santa Croce, sono state le parole della mamma, lette da un’amica, a sciogliere le lacrime del dolore e della commozione fino a quel momento più contenuti e composti. "Non ti sentirò più chiamarmi mamma – alcuni passi della lettera – Non sentirò più la tua voce che mi racconta dei tanti progetti che avevi. La sera prima di mercoledì siamo stati insieme e con Denise abbiamo stappato lo spumante per inaugurare la vostra nuova casa. Matteo, dicono che ci rivedremo. Ora spero solo che ti stia divertendo insieme a tuo babbo Alessandro. Sicuramente avrai preso il mattarello per fare la tua super pizza". Centinaia gli occhi rossi e lucidi. Gli occhi dei tanti amici e delle tante amiche, degli ex compagni delle varie squadre di calcio dove Matteo aveva giocato. Il calcio, la sua passione. Sulla bara la maglia numero 23 della Roma, quella del montopolese Gianluca Mancini.

Gli amici di Matteo Moriani si stanno mobilitando da giorni per aiutare Denise. Su growish.com (nascita bambin# Denise Matteo) è stato attivato un croudfunding: "Aiutiamo Denise a tenere vivo il sogno di Matteo, teniamo il suo food truck in movimento, sosteniamo Denise per la prossima nascita del loro figlio". All’omelia don Donato ha parlato di morte biologica come "coltre che annebbia tutto, che colpisce improvvisa e che sembra la fine di tutto... Ma c’è la luce di Cristo, il conforto che ci dice che è un’assenca temporanea". A fine esequie, in chiesa, gli ultimi momenti di abbraccio a Matteo con la musica di Supereroi: "Camminerò a un passo da te e fermeremo il tempo come dentro gli uragani...".

gabriele nuti