Luglio a Bientina, già aria di palio "Partecipazione tornata altissima"

Con l’inizio del mese di luglio comincia ufficialmente a Bientina il conto alla rovescia per il palio. Da oggi e fino al 16 luglio, data programmata per la corsa del trentunesimo palio di San Valentino, la folta comunità delle nove contrade è chiamata a seguire ogni tappa del lungo cammino che conduce in piazza Vittorio Emanuele II. Come una cerimonia laica che ogni anno si ripete allo stesso modo per poi regalare sempre emozioni diverse. Si parte martedì 4 luglio con la gara degli sbandieratori e dei tamburini, si entra nel vivo con le previsite il giorno successivo e la presentazione del cencio il 6 luglio alle 21.30 alla villa comunale. Sabato 8 luglio è il momento della sfilata storica, l’evento che annuncia l’inizio della settimana del palio, in cui ogni contrada è chiamata a interpretare un tema. Fino alla giornata più importante che inizia dalla sera prima con la cena della vigilia, continua con le prove in piazza la mattina, la benedizione dei fantini per concludersi a sera inoltrata dopo le corse.

Nelle scorse settimane le contrade hanno annunciato i fantini scelti, per i cavalli invece si dovrà attendere almeno le previsite. Le voci però circolano in fretta come la riconferma per adesso ufficiosa di Guerrazzi che dovrebbe riproporre fantino e cavallo che nel 2022 hanno portato il cencio in casa nero blu: Dino Pes su Unamore. "Che clima c’è a Bientina? – risponde Andrea Orlandi, Presidente del Consiglio del Palio di Bientina – Caldo in tutti i sensi! La partecipazione è tornata quella di un tempo anche perché quest’anno torneranno a correre tutte e nove le contrade (lo scorso anno Forra e Quattro Strade erano squalificate, ndr). Una partecipazione che si è vista già lo scorso giovedì con l’evento Giocando in contrada dedicato ai più piccoli e nella preparazione ai prossimi appuntamenti come la sfilata. L’obiettivo è che si possa rilanciare anche questa tradizione". Bientina torna a vivere a pieno il suo palio, ritrova gli eventi che accompagnano le contrade durante tutto l’anno e quel fermento che la pandemia non è riuscita a cancellare.

Sarah Esposito