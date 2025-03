"L’ufficio stampa sia a disposizione di tutti i gruppi"

Sotto al lente la comunicazione istituzionale del Comune di San Miniato. Il Gruppo Misto ha presentato una mozione. Cosa non va? "Nonostante le varie raccomandazioni fatte negli ultimi anni, sul sito del Comune – dice Manola Guazzini – si continuano a pubblicare solo ed esclusivamente le repliche a comunicati delle forze politiche di opposizione o di altri soggetti che sono intervenuti sugli organi di informazione. È giusto che sul sito si pubblichino eventi, iniziative, progetti, attività, prese di posizione dell’amministrazione comunale, ma quando si controbatte a qualcosa, o a qualcuno, è corretta informazione mettere anche il contenuto a cui si replica, altrimenti non si informa ma si dis-informa". La mozione impegna la giunta a "dedicare uno spazio regolamentare a disposizione dei gruppi consiliari all’interno del sito del Comune" ed a concretizzare "una regolamentazione che consenta a tutti i gruppi consiliari di utilizzare l’ufficio stampa per diffondere informazioni e convocare appuntamenti".