Luci sull’economia locale. Focus sul made in Italy

Continuano le trasmissioni televisive della Pisaniana: dopo la registrazione di Firenze sulle dimore storiche e la loro giornata del 26 maggio da Palazzo Ximenes Panciatichi in onda il 20 su 50 Canale (canale 18 del digitale terrestre) la compagnia di giro condotta da Carlotta Romualdi sarà oggi a Lavoria nella zona artigianale Pip (piazza Centrale-via Galileo Galilei) nel Comune di Crespina Lorenzana alle 11:30 per parlare e registrare un nuovo appuntamento che andrà in onda il 26 maggio. Al centro, piccola impresa e made in Italy. Ospiti del talk Verso le Europee Confartigianato Chiama Europa per la politica interverranno Susanna Ceccardi eurodeputata Lega per Salvini Premier, Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli e candidato alle Europee per Forza Italia, Valentina Mercanti, consigliere regionale della Commissione Affari Europei e Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, che risponderanno ai quesiti posti dal mondo dell’impresa e dal presidente di Confartigianato Imprese per l’Italia Marco Granelli (nella foto), con a fianco Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Ferrer Vannetti, presidente Confartigianato Imprese Regione Toscana, Romano Pucci, presidente Confartigianato Imprese Pisa, Michela Fucile, presidente Confartigianato Imprese Lucca e Sergio Chericoni, presidente Confartigianato Massa Carrara Lunigiana.

Un’occasione per mondi economici, imprenditori e cittadinanza, in un momento in cui i temi elettorali sembrano in confusione nel poter fare il punto sul tema dell’economia con chiari risvolti in termini di occupazione e investimenti, guardando alle nuove generazioni. Lavoro, made in Italy, sistema bancari e politiche economiche generali, tutele del lavoro come diritti e previdenza: l’occasione sarà una opportunità di incontro delle tre associazioni provinciali di area vasta di Confartigianato Imprese per l’Italia di riunirsi tra vertici e associati in una giornata che, oltre a momenti di confronto politico associativo prevede alle 13;30 un pranzo sociale a 25 euro nella sede della conferenza Caffè Maman.