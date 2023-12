Luci e fiocchi rossi. Comitato Poggighisi addobba lo "Scioa"

Quest’anno anche lo Sioa è illuminato. C’ha pensato il neonato Comitato della Contrada Poggighisi di San Miniato, nell’area dell’ospedale, che negli scorsi giorni ha abbellito le porte delle abitazioni con dei fiocchi rossi, da piazza XX Settembre a via Bagnoli, da via Ferrucci a vicolo Borghizzi. Con il contributo di tutti, sono stati messi autonomamente gli addobbi ed è stato fatto anche molto altro. Bella piazza centrale, la piazza dell’ospedale, l’antico pozzo è stato abbellito con le ghirlande mentre ai tronchi degli alberi sono state avvolte delle luci. In cantiere altre iniziative che coinvolgeranno la vicina Rsa ‘Del Campana-Guazzesi’. Il comiatto è partecipato da molti residenti del quartire.