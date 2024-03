Luca Biasci alla libreria Roma

Oggi alle 18 la libreria Roma ospiterà Luca Biasci, psichiatra e psicoanalista di scuola junghiana, che presenterà il suo primo romanzo "Il graffito profetico", un viaggio a ritroso nel tempo nel manicomio di Volterra degli anni 60 dove Gino, il protagonista si troverà a confrontarsi con la dimensione complessa della malattia mentale, in particolare con la psiche di un paziente diviso tra creatività e delirio psicotico. Il "Graffito profetico" si addentra nei meandri della psiche umana attraverso una scrittura che si muove tra giallo, noir e documentario per raccontare, come dichiara lo stesso Biasci, il potere trasformativo dell’arte. A dialogare con l’autore ci sarà Domitilla Campanile, docente di storia romana all’università di Pisa.