Lotti, il bilancio 2023 è positivo: "Qui si abbassa il capo e si lavora". In calo l’attesa per un ricovero

"Questo è l’ospedale della Piaggio, dove si abbassa il capo e si lavora". C’è soddisfazione nelle parole del direttore sanitario dell’ospedale Lotti di Pontedera, Luca Nardi, nel presentare i risultati raggiunti nel 2023. Un bilancio senz’altro positivo nel primo vero anno post pandemia con un risultanti positivi per quanto riguarda l’attività clinica, chirurgica e assistenziale. "I risultati del 2023 in qualche modo sono un riconoscimento per la nostra attività – ha detto Nardi – Le specialistiche chirurgiche sono quelle che hanno garantito maggiori risultati in quanto sono le attività che avevano subito delle limitazioni nel periodo Covid".

Sono stati analizzati i risultati dell’indagine Prems, seguita dalla Scuola Superiore Sant’Anna sui pazienti ospiti del Lotti, che in sintesi dimostrano l’efficienza di questo presidio sanitario, capace di assicurare buone cure senza trascurare l’appropriatezza delle prestazioni sia chirurgiche, sia mediche. Il 63,60% dei pazienti dimessi che hanno aderito all’indagine reputa ottima l’assistenza. Il Lotti, inoltre, è interessato in questi mesi da una profonda trasformazione anche dal punto di vista strutturale con l’avvio della nuova dialisi (anche se il progresso dei lavori arrivati ormai all’ultimo miglio non sono ancora terminati), la ristrutturazione del Pronto soccorso e del padiglione F. Per quanto riguarda il bilancio del Pronto soccorso, per il quale si è ribadito che "non è solo un luogo di transito, ma di studio ed approfondimento", si nota come gli accessi continuano a rimanere molto alti (52.116) mentre sono stati 5.355 i ricoveri, una percentuale di circa il 10% che rientra nei parametri del buon funzionamento del Ps.

Importante il dato sull’attesa del ricovero: il 90,8% dei pazienti viene ricoverato entro 8 ore dall’accesso. Inoltre, dal dicembre 2023 è stata istituita la Picu, l’unità operativa semplice all’interno di Medicina Interna (presa in carico precoce) dotata di 10 posti letto e, da febbraio, sono operativi 4 nuovi posti letto di admission room, che facilita ulteriormente il percorso del ricovero. Per quanto riguarda l’attività chirurgica il primo dato importante è l’occupazione delle sale operatorie che è passato dall’77% del 2020 all’83% del 2023, con 3.928 interventi (2.934 ordinari e 994 in urgenza), contro i 3.688 del 2019 epoca pre Covid (+3%) e i 3.246 del 2022 (+14%), raggiungendo così il target regionale. Un grande risultato a livello regionale è stato ottenuto dal reparto di Ostetricia e ginecologia con un’alta percentuale di tagli cesarei (17,4%).

Il dipartimento medico racchiude molte specialistiche che vanno dalla pneumologia, alla neurologia (6.133 visite con relativa presa in carico, solamente per il Parkinson sono 1.448 le persone visitate), alla cardiologia (368 ricoveri), punto di riferimento importante per lo scompenso cardiaco e per le patologie più comuni. Infine si continua a lamentare, a Pontedera come in tutta Italia, una carenza di medici specializzati.