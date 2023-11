"Lotta biologica alle zanzare funziona bene"

CASTELFRANCO

"La lotta biologica alle zanzare nei sette edifici scolastici di Castelfranco funziona. Il nuovo sistema aveva l’obiettivo di evitare l’effettuazione di trattamenti insetticidi, ormai vietati perché ritenuti potenzialmente pericolosi per l’uomo e dannosi per l’ambiente". A rendere noti i risultati del report sono il sindaco Gabriele Toti e l’assessore all’ambiente Federico Grossi. Trentaquattro i dispositivi installati.

"La finalità di questi nuovi sistemi è garantire, oltre all’efficacia di cattura degli insetti, anche la sicurezza dell’ambiente e delle persone che lo abitano – commentano ancora Toti e Grossi – I dispositivi utilizzati sono estremamente sicuri perché non contengono né insetticidi né prodotti potenzialmente pericolosi. Le installazioni sono state inoltre ispezionate periodicamente dagli operatori delle ditta specializzata. Possiamo dirci soddisfatti di questo progetto, anche il personale scolastico ha accolto in maniera positiva l’iniziativa e ha potuto constatare una sensibile diminuzione di zanzare. Questo è un nuovo metodo sostenibile e sicuro che funziona".

Dai dati raccolti è stato possibile constatare come le catture di zanzare all’interno delle trappole durante i mesi di luglio e agosto si sono sempre mantenute su valori medio bassi (10-20 esemplari a trappola). Anche la conta delle uova di zanzara tigre, deposte sulle stecchette di masonite, ha mostrato scarse densità (10-15 uova a barretta). Questo per l’assenza di precipitazioni avvenute durante i mesi estivi. A settembre è stato registrato un aumento di catture di zanzare (30-40 esemplari di media per trappola) che di ovodeposizioni in ogni struttura monitorata. La maggiore presenza delle zanzare in questo mese è da mettere in relazione alle piogge di fine agosto che hanno determinato la schiusa delle uova.