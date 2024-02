Lotta allo spaccio. Quindici segnalati

I carabinieri della compagnia di Volterra hanno intensificato i pattugliamenti sulle principali arterie della Valdicecina e nei dintorni di alcune aree boschive, solitamente utilizzate dagli spacciatori per la cessione di droga. In seguito ai controlli, sono state segnalate alla prefettura 15 persone, sorprese in possesso di modiche quantità di cocaina. Nel corso dei servizi, sono stati inoltre denunciati 6 conducenti, poiché, con il controllo con etilometro, sono risultati avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, altri 2 automobilisti sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente, e sono state ritirate 22 carte di circolazione per mancanza della revisione periodica e sequestrate 6 auto, risultate non coperte da assicurazione. Nel complesso, sono state identificate 312 persone, controllati 265 veicoli e ritirate 15 patenti di guida.