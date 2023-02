Lotta allo spaccio nelle Cerbaie Quaranta controlli in 50 giorni

CASTELFRANCO

Quaranta servizi di controllo in cinquanta giorni. Quasi un presidio fisso quello organizzato dalla comandante della compagnia carabinieri di San Miniato, maggiore Francesca Lico, con i militari delle stazioni di Castelfranco e dell zona del Cuoio e del nucleo operativo e radiomobile, per contrastare lo spaccio di droga nel triangolo boschivo Orentano-Villa Campanile-Galleno nel comune di Castelfranco. Si tratta di servizi straordinari mirati e costanti sulle colline delle Cerbaie, l’area naturalistica a ridosso del Valdarno Inferiore.

In quella zona ci sono ragazzi – in particolare magrebini – che vengono sfruttati per lo spaccio di droga. Si tratta, per lo più, di ragazzi senza documenti, clandestini, che vivono nei boschi e che vengono riforniti di droga da altri spacciatori che fanno parte della catena della "vendita di morte" che da anni ormai ha infestato i boschi delle Cerbaie. I carabinieri hanno effettuato numerosissimi "posti di controllo dinamici" in prossimità delle note zone di spaccio e controllato alcuni avventori di alcuni esercizi pubblici notoriamente frequentati da soggetti dediti allo spaccio e all’acquisto di droga e anche abitazioni nella frazione di Galleno, al fine di verificare la presenza di persone con precedenti specifici in materia di stupefacenti o irregolari sul territorio nazionale.

Sono stati controllati 103 persone e 68 veicoli, segnalate alle Prefetture competenti 8 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrare di volta in volta dosi e quantitativi di cocaina e di hashish. Un uomo di nazionalità marocchina, ma residente nel Comune di Castelfranco, gravato da un’ordinanza detentiva per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato perché ricercato, mentre un altro è stato segnalato alla Procura "per rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico". A quest’ultimo, sono state ritirate anche la patente di guida e la carta di circolazione.

"Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone collinari delle Cerbaie – spiegano i carabinieri – costituisce un obiettivo prioritario dell’attività e i controlli, che continueranno anche con l’ausilio di componenti specializzate dell’Arma, hanno inoltre la finalità, oltre come già sostenuto di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, di monitorare l’immigrazione clandestina e incrementare le esigenze di sicurezza dei cittadini della zona".

g.n.