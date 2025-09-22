Lotta alla criminalità: "Avevano dei coltelli"

Il giro di vite continua e non si ferma. I carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo significativi risultati nella prevenzione e repressione dei reati. Un lavoro certosino, capillare su un territorio ampio e dalle tante criticità. Le operazioni condotte dai carabinieri confermano il loro impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità che si presenta con tanti volti diversi, contribuendo a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.

Dal Valdarno alla Valdicecina i controlli sono stati tantissimi e, anche, i conseguenti risultai. A San Miniato, un 28enne è stato denunciato per aver guidato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, rifiutandosi successivamente di sottoporsi agli accertamenti clinici. Anche in questo caso, in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato in custodia giudiziale a persone di fiducia.

I controlli dei carabinieri hanno evidenziato anche la reiterata violazione di misure di prevenzione. Un caso, si è verificato in Valdicecina. Segnatamente a Volterra dove a un 20enne è stato deferito per la violazione di un daspo urbano (noto anche come daspo Willy), essendo stato trovato in un’area pubblica da cui aveva il divieto di frequentazione. Sempre nell’ambito della stessa operazione i militari dell’Arma hanno intercettato due soggetti in possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Un uomo è stato trovato con un coltello a serramanico, un cacciavite e un taglierino, mentre un altro, è stato sorpreso con un taglierino e due involucri di cocaina, del peso complessivo di 1,43 grammi.

Tutto il materiale rinvenuto durante gli accertamenti è stato sequestrato per i successivi accertamenti. Ora l’eventuale responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.

C. B.