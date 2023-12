Lotta al violenza sulle donne: "Sensibilizzare popolazione"

SANTA MARIA A MONTE

La violenza sulle donne e l’urgenza di contrastarla a tutti i livelli è argomento di una mozione che la consigliera comunale Elisabetta Maccanti, capogruppo dell’opposizione Viviamo Santa Maria a Monte, ha presentato all’ultimo consiglio comunale. Con la mozione, Maccanti ha chiesto di fare un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, di convocare il Comitato Solidarietà per "stilare un programma di iniziative per informare le donne del nostro Comune delle possibili azioni per denunciare violenze, per rafforzare e rendere maggiormente conoscibili gli sportelli di ascolto presso i quali le donne si possono rivolgere". Maccanti ha chiesto al consiglio anche di "promuovere iniziative nelle scuole e di sensibilizzare la popolazione", oltre che "istituire la commissione comunale delle pari opportunità". "La mozione non è stata inserita all’ordine del giorno adducendo che andava presentata 4 giorni liberi prima del consiglio e io l’ho presentata 3 giorni liberi prima – spiega Maccanti – Andrà nel consiglio di dicembre. È stato fatto il minuto di silenzio ed è stato istituito il comitato di solidarietà come richiesto nella mozione".