Lotta al bullismo a scuola con Arnera

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Un progetto del Comune di Bientina con Arnera che coinvolge tutti i Comuni dell’Unione Valdera che conta 12mila alunni e studenti di cui oltre 4.000 che confluisono negli istituti del villaggio scolastico di Pontedera. "Negli ultimi anni anche su questo territorio la precarietà della sicurezza si è fatta sempre più evidente, anche per la maggiore complessità che il tessuto sociale ha acquisito – si legge nelle motivazioni – Perciò le varie istituzioni locali hanno posto particolare attenzione allo sviluppo di attività di prevenzione, di mediazione dei conflitti sociali e culturali e di reinserimento sociale. Ciò nonostante non sono mancati episodi di bullismo e cyberbullismo in particolare in ambito scolastico. Così anche il benessere in ambito scolastico è divenuto da tempo uno degli obiettivi prioritari delle istituzioni, tra le quali il Comune di Bientina". "Il bullismo è presente sia tra le femmine che tra i maschi ed è in aumento anche addirittura nella scuola Primaria – si legge ancora nella relazione – Perciò è fondamentale focalizzare

l’attenzione sulla dinamica di gruppo che favorisce lo sviluppo di situazioni di bullismo, sulla capacità individuale di riconoscere il fenomeno, sulla responsabilizzazione dei singoli a favore del benessere di tutti". Il progetto coinvolge le scuole di Bientina, le famiglie e offre supporto ai docenti.