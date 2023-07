Lotta ai tumori, premiato il progetto dell’associazione Non più sola

PONTEDERA

Psicologia, meditazione, attività fisica e consuleze nutrizionali ed estetiche. Su queste caratteristiche si basa il progetto dell’Associazione Non Più Sola di Pontedera premiato dalla terza edizione del bando Fondazione Roche per i pazienti - Accanto a chi si prende cura. Finanziato con 20mila euro e afferente alla sfera bio, il progetto "Non più sola - Insieme" prevede l’erogazione gratuita, sia durante il percorso delle cure che nella fase di ripresa, dei servizi di supporto psicologico, meditazione in ambito oncologico, attività fisica specifica, flamenco, scherma, consulenze nutrizionali ed estetiche, per le donne che affrontano percorsi oncologici presso gli ospedali Lotti di Pontedera e Santa Maria Maddalena di Volterra. "Siamo estremamente soddisfatte – ha detto Cecilia Neri, psicoterapeuta che collabora da 6 anni con l’Associazione – che il progetto sia stato compreso e apprezzato nei suoi aspetti salienti e innovativi. Abbiamo infatti voluto puntare da un lato sul percorso di cura, affiancando i trattamenti medici a ulteriori servizi integrativi, dall’altra, grazie agli ottimi risultati raggiunti in termini di sopravvivenza, sul post terapie, momento in cui la donna deve rientrare nella quotidianità e recuperare il benessere sia fisico che mentale, riappropriandosi della propria femminilità e sicurezza".

Da venti anni l’associazione Non Più Sola si impegna a offrire un aiuto attento e discreto alle tante donne che nella loro vita incontrano il tumore al seno. "Il riconoscimento ottenuto dalla Fondazione Roche – ha detto la presidente Laila Gabbrielli – è estremamente importante per la nostra associazione, perché pur essendo una piccola realtà territoriale possiamo mettere a disposizione delle donne servizi innovativi e gratuiti, con professionisti qualificati, per aiutarle ad affrontare sia il percorso di cura che il ritorno alla quotidianità post-terapie".