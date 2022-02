La sanità volterrana al centro di un’attenzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, come dimostrano i numerosi interventi volti a sostenere e rafforzare la presenza del presidio ospedaliero Santa Maria Maddalena. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Roberto Pepi. Presidente, la pandemia ha messo in luce l’importanza di ospedali come Volterra che hanno sorretto il “carico” degli ospedali Covid impegnati a gestire l’emergenza sanitaria. "In...

La sanità volterrana al centro di un’attenzione da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, come dimostrano i numerosi interventi volti a sostenere e rafforzare la presenza del presidio ospedaliero Santa Maria Maddalena. Ne parliamo con il presidente della Fondazione Roberto Pepi. Presidente, la pandemia ha messo in luce l’importanza di ospedali come Volterra che hanno sorretto il “carico” degli ospedali Covid impegnati a gestire l’emergenza sanitaria. "In questi due anni di pandemia l’ospedale si è fatto carico dell’assistenza ordinaria non solo del suoterritorio di competenza ma anche di quelli limitrofi, dopo che le strutture di Pontedera e Pisa sono diventate centri Covid, quindi è lampante l’importanza di questi ospedali detti, non a giusto titolo, periferici, che fungono da polmone nei momenti di difficoltà. Di realtà simili nel tempo ce ne sarà sempre più bisogno, e la medicina territoriale dovrà essere maggiormente sviluppata. Questo periodo, qualora ce ne fosse stato bisogno, ha messo ancora più in evidenza le competenze, la professionalità e l’impegno del personale medico e paramedico sia dell’ospedale Santa Maria Maddalena che di Auxilium Vitae. Occorre però fare un’altra considerazione". Spieghi. "Il settore sanitario ha rappresentato storicamente per Volterra un volano occupazionale, e anche oggi, oltre all’aspetto assistenziale e di cura, il comparto va inquadrato e considerato anche per questo valore, tutt’altro che secondario: il lavoro”. In un comparto sanitario che porterà posti di lavoro, possono aprirsi altri scenari? "Se all’esistente sommiamo le potenzialità dell’espansione della nuova Rems e l’atteso sviluppo di Auxilium Vitae, appare evidente quante nuove opportunità occupazionali si potranno realizzare. Proprio da qui, dal settore sanitario e non solo, può partire il ripopolamento del nostro territorio, il recupero di abitanti e residenti. Ma è necessario affrontare e analizzare il diffuso fenomeno del pendolarismo e trovare soluzioni atte a frenarlo e ridurlo. Serve una convinta azione volta ad agevolare l’insediamento stabile di questi operatori nella nostra città, attraverso adeguate scelta urbanistiche e una duratura politica della casa, degli affitti, di tutta una serie di incentivi e agevolazioni che creino i presupposti e le condizioni perché Volterra torni ad essere scelta, apprezzata per viverci". Ilenia Pistolesi © Riproduzione riservata