"L’organico non ritirato può attirare gli animali"

Rifiuti non ritirati e degrado. Un nostro lettore lamemnta quello che accade a La Serra. "Immondizia dell’organico non ritirata in piena estate con temperature tropicali con il rischio di richiamare animali selvatici di cui la Valdegola è piena – si legge nella nota – A tutto ciò si aggiunge il degrado con l’erba davanti la scuola sulla strada principale che sembra quasi di ritrovarsi in una selva: l’erba che occupa i marciapiedi indice di degrado. Per quanro riguarda i rifiuti Geofor, già nei giorni scorsi, ha comunicato che a causa di numerose concomitanti, impreviste ed imprevedibili assenze, sono in corso alcuni disservizio ritardi nei Comuni della Valdera e zona del Cuoio. E "in caso di eventuale mancato ritiro dell’organico entro la fine della giornata, i cittadini possono esporlo nuovamente nella successiva giornata di programmazione".