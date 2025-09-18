L’omicidio a Sant’Ermo. Processo in abbreviato: "E perizia psichiatrica"

CASCIANA TERME LARi Kristian Emanuele Nannetti, 35 anni, sarà giudicato con rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica per valutarne la capacità d’intendere e di volere al momento del fatto. Il gup del tribunale di Pisa ha accolto la richiesta dell’avvocato Massimiliano Calderani – alla quale si è opposto il pm – che assite l’uomo accusato dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, brasiliana, residente a Pontedera. Agli atti c’è già, si apprende, una perizia psichiatrica della difesa che ha analizzato elementi o patologie che avrebbero influito sull’accaduto.

Un delitto per il quale Kristian Emanuele Nannetti ha reso piena confessione, sia poche ore dopo l’arresto, sia in un successivo interrogatorio. "Non c’era nessuno con me, nessuno mi ha aiutato, ho fatto tutto da solo". Nannetti ha sempre sostenuto che lite fra i due, sarebbe scoppiata perché Flavia avrebbe preteso soldi in più sulla prestazione concordata per essere arrivata da Chiesina Uzzanese (la notte fra l’11 e il 12 ottobre scorsi) a Sant’Ermo. Flavia lo avrebbe preso per il collo e lui, sentendosi soffocare, l’avrebbe colpita in testa con una bottiglia. Ma lei sarebbe tornata ad afferrarlo: così, trovato un coltello sul tavolo, lui la colpì all’ascella e dietro la schiena. Poi ha sostenuto di aver preso il cadavere, di averlo coperto e portato in cantina. Il corpo e il responsabile della sua uccisione, furono individuati una decina di giorni dopo la sparizione della Agonigi, dalle indagini del commissariato di Pontedera e della Squadra Mobile di Pisa: la svolta fu il ritrovamento della Opel di Flavia grazie a Google Maps; da lì fu individuato il cadavere nella cantina. Poi gli agenti salirono in casa da Nannetti che ammise subito il delitto. Gli accertamenti medico legali del professor Marco Di Paolo hanno riscontrato, almeno venti ferite inferte con un coltello e confermato la colluttazione fra i due. Flavia, aveva cercato difendersi, come dimostrano le lesioni alle mani e alle dita. La Agonigi morì per l’emorragia causata dalle multiple ferite da punta e da taglio.

A dare l’allarme della scomparsa di Flavia fu il marito della vittima – assistito dall’avvocato Gabriele Dell’Unto, ieri si è costituito parte civile – che non la trovò in casa al mattino. La prima ipotesi di tallonamento volontario restò rapidamente senza riscontri, mentre si fece sempre più avanti il sospetto che a Flavia fosse successo qualcosa di grave. Si torna in aula ad ottobre per il conferimento dell’incarico al perito.

Carlo Baroni