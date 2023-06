Una piccola strada tra le rughe del centro di Ponsacco diventa palcoscenico della terza edizione del festival "L’officina di via dell’Arco". Una rassegna di spettacoli teatrali per bambini e adulti, a dimensione e in armonia con il luogo in cui si trova, via dell’Arco, appunto. Si comincia domani con il primo appuntamento fissato alle 21.30 con il "Carillon di fiabe" di e con Filippo Mugnai e Piero Cherici della Compagnia Diesis Teatrango. Si prosegue con "I racconti del Frisore" venerdì 23 alle 21.30 uno spettacolo di e con Paolo Nuti della Compagnia ViviTeatro.