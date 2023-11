Locazioni più care. Crescita a doppia cifra

Non si arresta la crescita del costo degli affitti. Le ragioni? Con i mutui alle stelle si affitta di più e si compra di meno. Infatti il primo fattore che incide sull’aumento del costo degli affitti è l’inflazione. Poiché il costo del denaro si è alzato, le fasce di reddito più deboli si ritrovano in una situazione dove sono impossibilitate a sostenere la rata del mutuo per un’eventuale nuova abitazione. Quelle stesse persone che prima cercavano dunque una prima casa, ora si guardano intorno per un semplice affitto.

Ma sono sempre di più quelli che fanno fatica a pagare anche quello. Un altro elemento che concorre all‘aumento dei prezzi degli affitti è il crollo dell’offerta di case in locazione, anche per la decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi a scopo turistico per avere un ritorno economico più importante. Succede nelle località che hanno una vocazione al turismo. Anche a Pontedera il costo degli affitti sale secondo i dati dell’Osservatorio Immobiliare. A ottobre 2023 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 8,83 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 3,64% rispetto ad un anno fa. A Ponsacco la crescita è ancora più evidente: sono richiesti in media 9,14 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 15,99% rispetto a ottobre 2022 (7,88 euro mensili al mq).

Crescita a due cifre anche a Bientina: siamo i in media 10,09 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 5,54% rispetto all’anno scorso. Salgono i costi di locazione anche a Calcinaia: si registra un aumento del 3,96% rispetto. Tra le punte di crescita più alte troviamo il Comune di Capannoli con un aumento del 15,63% rispetto a dodici mesi fa. Più lieve l’incremento a Volterra: l’aumento è del 2,10% rispetto a ottobre 2022.

C. B.