Locandina e lavoro in Rsa "E’ strumentalizzazione per fini elettorali"

SANTA MARIA A MONTE

Una locandina per un corso di operatore socio sanitario che, secondo la candidata sindaco del centrosinistra con la lista civica Fare Insieme, Patrizia Faraoni, "è strumentale". Come noto a Cerretti di Santa Maria a Monte la Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia sta per iniziare la costruzione di una residenza sanitaria assistenziale e al contempo organizza un corso per operatori. Ed è su questo corso, o meglio sulla pubblicizzazione, che Faraoni punta il dito.

"Nella locandina del corso per addetto all’assistenza di base, pubblicizzato dal Comune di Santa Maria a Monte e organizzato in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di Cerretti e la Fondazione Madonna del Soccorso, si dice che il titolo ottenuto è prerequisito per entrare a lavorare nelle Residenze sanitarie assistenziali, compresa quella di nuova costruzione nel nostro territorio, a Cerretti. A nostro avviso sembra una chiara strumentalizzazione elettorale da parte delle due candidate sindaco delle liste formatesi dalla decennale uscente amministrazione". E’ quanto sostiene Patrizia Faraoni, candidata sindaco della lista Fare Insieme, schieramento civico sostenuto dal centrosinistra (Pd, Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano, Sinistra Italiana e Sinistra Civica).

"Il periodo pre-elettorale sembra essere il momento giusto per sponsorizzare questo corso, che sembrerebbe garantire l’accesso ad un lavoro così necessario per tantissime persone. A nostro avviso – ripete Patrizia Faraoni – sembra una chiara strumentalizzazione elettorale da parte delle due candidate sindaco delle liste formatesi dalla decennale uscente amministrazione. Noi riteniamo che cogliere l’opportunità politica ed elettorale per giocare sui bisogni delle persone non sia prassi corretta, etica e trasparente. Ci sembra giusto nei confronti dei nostri concittadini metterli in guardia verso certezze lavorative che ad oggi non possono essere garantite solo con la frequenza del suddetto corso. Proprio perché questa situazione rischiava di creare false aspettative, la Fondazione Madonna del Soccorso è stata costretta a fare un comunicato per chiarire la sua posizione. Comunicato che riportiamo qui per ulteriore chiarezza:

’A fronte di diverse richieste pervenute ed al fine di evitare fraintendimenti, i corsi Adb che l’agenzia Madonna del Soccorso di Fauglia sta organizzando nel Comune di Santa Maria a Monte sono finalizzati all’esclusivo rilascio di apposito titolo. Per le assunzioni nella futura Residenza sanitaria assistenziale e centro diurno Maria Ausiliatrice, come già chiarito da tempo, la selezione del personale avrà inizio soltanto a partire dal 1 settembre 2023. La selezione sarà aperta a tutti gli aventi titolo nei diversi ruoli e mansioni e non è legata all’aver frequentato i percorsi in corso di svolgimento nel Comune’".