"L’obiettivo è Castelfranco 2040". La sfida di Grossi per il dopo Toti

di Carlo Baroni

"Inizia oggi un percorso impegnativo ed entusiasmante", ha detto Federico Grossi, vicesindaco, 36 anni, in consiglio comunale da quando nel 2009 ne aveva appena 21, scelto dal centrosinistra come candidato primo cittadino per le elezioni amministrative di giugno. Ieri, per l’inizio dell’avventura elettorale, si è presentata la coalizione che lo sosterrà alla urne alla presenza del sindaco uscente Gabriele Toti, di Stefano Pertici (segretario Pd Castelfranco), Oreste Sabatino (segretario provinciale Dem), Carlo Sorrente (Segretario provinciale Psi) e Anna Piu (segretaria provinciale Sinistra Italiana). E’ stato Toti ad aprire li interventi, ricordando come le scelte fatte – anche alla luce della possibilità di un terzo mandato per il sindaco in carica – siano il segnale forte di coesione e unità di intenti che caratterizza Castelfranco.

Toti ha anche sottolineato come quest’unità, oggi, abbia trovato una candidatura "importante ed autorevole", come quella di Federico Grossi, un giovane con una lunga esperienza amministrative e quella conoscenza che serve della macina comunale per "amministrare bene e portare Castelfranco nel futuro. Da parte sua Grossi ha dispensato a piene mani impegno e progetti.

"Crediamo che il prossimo programma non debba limitarsi alla scadenza amministrativa del 2029 – ha detto – ma sappia invece proiettare una visione più lunga immaginando una Castelfranco 2040. Un paese dove vivere bene, dove poter trovare servizi all’altezza delle aspettative della nostra comunità dove la scuola, intesa sia come edilizia scolastica che come servizi scolastici per bambini e famiglie, è stata per noi e sarà la prima priorità".

"Per questo, nel programma che stiamo elaborando con l’aiuto di tanti – ha proseguito –, crediamo che un impegno particolare nei prossimi cinque anni debba riguardare anche la rigenerazione urbana, gli impianti sportivi, la risposta ad un crescente disagio sociale per un sostegno concreto alle persone in difficoltà; uno sviluppo economico sostenibile per il distretto industriale da rilanciare con forza". Tutto questo partendo dalle, secondo Grossi, dalle scelte importanti e dalle iniziative portate all’obiettivo dalle amministrazioni guidate da Toti di cui è stato uno dei principali collaboratori. Apprezzamenti per la scelta di Grossi dagli alleati, sia il Psi di Sorrente, che sinistra Italiana di Anna Piu.