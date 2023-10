Lo stadio può riaprire: "Messo in sicurezza"

Casa dolce casa. Dopo una gara senza pubblico (contro lo Sporting Trestina) e una in esilio a Santa Croce (contro il Livorno), entrambe perse, la Mobilieri Ponsacco può finalmente tornare a giocare nel suo Comunale contando sulla presenza dei suoi tifosi. Il divieto - emesso prima del big-match con la capolista Livorno - era dovuto, come si ricorderà, ad una serie di operazioni di messa in sicurezza dell’impianto richieste in relazione ai lavori di rifacimento della tribuna e che avevano portato alla inderogabile decisione. Ieri alle 12 un’apposita commissione composta anche da tecnici del comune, che è il proprietario dell’impianto, ha effettuato il sopralluogo dando parere positivo e quindi domenica alle 15 i tifosi rossoblu potranno tornare nella loro casa a sostenere la squadra di Caramelli (contro il Ghiviborgo). Logica la soddisfazione sia dalla parte dell’amministrazione comunale che del club.

"Per noi – ha chiosato l’assessore allo sport Francesco Vanni – era abbastanza chiaro che non ci sarebbero stati ulteriori problemi. Siamo andati dietro alla tabella di marcia disposta dall’ufficio tecnico e abbiamo sistemato quanto era stato richiesto a settembre dopo la visita della questura. Che, ci tengo a precisarlo, non aveva trovato un cantiere aperto, ma un’area che non era consona. Adesso riprendono anche i lavori per la tribuna centrale, che, come da programma, dovrebbero concludersi nel marzo prossimo". Anche Valerio Sisti, presidente della Mobilieri, ha accolto con favore il "sì" di ieri. "E’ stato fatto un buon lavoro – ha dichiarato – con il comune che è riuscito a mettere in sicurezza le tribune. Sono stati utilizzati materiali come barriere new jersey, reti omologate, ed è stato realizzato un camminamento asfaltato per passare da una tribuna all’altra senza che ci sia contatto con eventuali tifoserie opposte. Che, se presenti in numero massiccio, potrebbero essere collocate dalla parte opposta del terreno di gioco, o, addirittura, prendendo in considerazione la possibilità di installare una tribunetta provvisoria dietro alla porta lato-Poggini come già fatto in precedenti occasioni".

Stefano Lemmi