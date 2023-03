Lo stabilimento Piaggio chiede la "Via"

È una lunga relazione di oltre 200 pagine quella presentata dalla Piaggio agli uffici dell’Unione Valdera per sottoporre lo stabilimento pontederese al procedimento di Via (valutazione impatto ambientale) postuma. Una valutazione che si è resa necessaria in quanto il sito produttivo della Piaggio & C. S.p.A non è mai stato sottoposto nel suo complesso a procedura di Valutazione Impatto Ambientale. L’istanza, va precisato, è stata presentata senza che siano state apportate modifiche all’installazione esistente. "Tale valutazione – si spiega nel documento presentato – si rende necessaria in visione della richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale giunta a scadenza, per il riesame con valenza di rinnovo". Una relazione che racchiude le modifiche che sono state apportate nel corso della storia recente dello stabilimento, modifiche volte sia all’ammodernamento tecnologico sia al miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione, in grado di ridurre gli impatti dell’attività sulle matrici ambientali analizzate; come, ad esempio, la costruzione e modifica della rete fognaria industriale e la sostituzione della linea di cataforesi 2R tecnologicamente non più attuale. A fine gennaio il nucleo di valutazione tecnico dell’Unione ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale relativo all’impianto Piaggio.