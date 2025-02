Lo sport va a scuola, il progetto. Adesioni da record: 1.101 studenti

Al via il progetto delle associazioni sportive del territorio, coordinate dall’associazione Sport e solidarietà, della Consulta dello sport, realizzato con il sostegno dell’Azienda Speciale Farmacie, "Lo sport va a scuola". Il progetto rappresenta una risposta alla necessità di promuovere lo sviluppo di una cultura diversa del gioco-sport, con il recupero di una funzione educativa che trova nella scuola il luogo più adeguato per una più concreta possibilità di applicazione.

Per quest’anno scolastico coinvolge i bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio di San Miniato, con proposte progettuali distinte in base all’età. Anche per questa edizione, il progetto registra adesioni da record: 1.101 studenti delle scuole dell’infanzia e delle primarie degli istituti comprensivi “Sacchetti” e “Buonarroti” parteciperanno a questa edizione, cento più dell’anno scorso, con tante novità.

"Il progetto è promosso direttamente dalle associazioni sportive per ampliare l’offerta formativa per le scuole primarie e dell’infanzia, facendo acquisire alle bambine e ai bambini conoscenze e abilità – spiegano il coordinatore della Consulta dello sport Filippo Latini e il presidente dell’associazione Sport e solidarietà San Miniato, Ivano Leoni -. E’ importante che imparino a fare sport giocando, costruendo una rete di relazioni costituita da tutti i soggetti che sono parte della vita del bambino: dalla scuola, alla famiglia, allo sport". "L’Azienda Speciale Farmacie sostiene volentieri questo progetto perché crede nell’importanza dello sport e dei suoi valori come strumento di crescita fisica, morale e sociale", commentano Andrea Gronchi presidente e Luigi Giglioli direttore di Asf.