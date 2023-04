Lo scandalo Keu e le bonifiche "Bisogna intervenire subito"

"Oltre al danno ambientale che sarà accertato a seguito delle verifiche condotte dall’Arpat e dagli enti preposti, i costi maggiori dovranno essere sostenuti per le bonifiche, l’estrazione, la gestione e lo smaltimento dei materiali", si legge nella mozione presentata dai gruppi Presidio civico Pontedera e Lega-Salvini Premier sul rebus Keu e bonifiche. Una mozione che impegna il sindaco e la giunta a " riferire in consiglio comunale sullo stato di sicurezza dei siti contaminati e sui rischi alla salute pubblica e all’ambiente derivanti dalla permanenza del materiale inquinante, alla luce degli studi fino ad oggi condotti da Arpat e dagli altri enti coinvolti". La mozione chiede anche al sijdaco di farsi interprete con Regione e governo "sollecitando l’immediata bonifica delle aree inquinate presenti nel nostro territorio comunale e l’attivazione del Commissario unico per la bonifica delle discariche". Infine i due gruppi di oppiosizione chiedono anche al Comune di Pontedera di "costituirsi parte civile nell’instaurando procedimento penale". "E’ necessario intensificare ogni sforzo diretto ad avviare e portare a compimento le bonifiche sui siti contaminati non essendo ulteriormente rinviabile l’intervento all’esito di accertamenti di responsabilità la cui tempistica, derivando da procedimenti giurisdizionali è notoriamente incerta – scrivono i due gruppi nella mozione –. Così come si rende necessario, anche alla luce delle ultime notizie emerse dagli studi dell’Università di Pisa, fornire alla cittadinanza notizie certe ed ufficiali sullo stato di messa in sicurezza dei siti inquinati e sulla assenza di qualsivoglia pericolo per la salute pubblica nelle more dall’avvio delle bonifiche delle aree inquinate".

Da qui anche l’importanza di "costituirsi parte civile nei procedimenti penali per rivalersi sui responsabili per i costi e i danni, nessuno escluso, derivanti alla cittadinanza dallo sversamento del Keu". Finito a tonnellate in mezza Toscana e anche in provincia di Pisa dove il Keu è stato trovato a Pontedera, Crespina Lorenzana e Peccioli.