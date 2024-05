Litigò in strada con il paninaro. Viene assolto

Un processo per violenza privata e minaccia che si è concluso con l’assoluzione. I fatti sono avvenuti a Fucecchio, nell’agosto del 2020. Ma cosa accadde? La presunta vittima della vicenda è un ambulante che vende panini su un furgoncino. L’imputato, F.G. di Pontedera, era accusati di averlo preso di mira, con più azioni e in tempi diversi. "Fai l’uomo, scendi dal camion", gli avrebbe detto in una circostanza mentre avrebbe cercato – senza riuscirsi, secondo l’imputazione – di afferrare un coltello dal cucina presente sul bancone del camion. In un secondo episodio l’imputato – secondo la contestazione della procura – si sarebbe rivolto ai clienti dicendo loro "andate via che stasera ammazzo il paninaro". E poi: "denunciami, chiama chi ti pare tanto prima o poi mi darai l’incasso". L’imputato era difeso dall’avvocato Arianna Tabarracci. Da quanto abbiamo appreso la persona offesa, sentita in aula, avrebbe sostenuto che a causa del fatto ha dovuto addirittura chiudere l’attività. Durante il processo l’ambulante ha raccontato che l’imputato sarebbe salito a bordo del camioncino chiedendo 500 euro. Il difensore ha sottolineato al giudice come l’imputazione non facesse riferimento ad alcuna somma di denaro e che non è emersa prova di un coltello che sarebbe stato usato per minacciare il commerciante. Nel processo a in tribunale a Firenze a è stato sentito anche un carabiniere della pattuglia che intervenne su richiesta del’ambulante che a da quanto emerso a non si è costituito parte civile. Da qui l’assoluzione.

C. B.