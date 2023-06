Furibonda lite tra vicini: spintonato, cade a terra e colpisce l’altro con la roncola

Castelfranco, 22 giugno 2023 – Rapporti familiari un po’ difficili, come li definiscono i carabinieri, hanno rischiato di finire in tragedia. E’ successo nella campagna di Castelfranco dove, in uno dei primi afosi pomeriggi estivi, la lite tra vicina di casa (parenti tra loro) è degenerata con due feriti portati in ospedale e ancora ricoverati.

I carabinieri della stazione di Castelfranco e della compagnia di San Miniato si sono attivati su richiesta di altri familiari dei due e il loro pronto intervento ha evitato conseguenze peggiori.

In ospedale sono finiti due uomini. La lite, secondo quanto avrebbero accertato i militari dell’Arma, sarebbe scaturita dal fatto che uno dei due parenti stava mettendo dei cartelli nell’area di confine tra le due proprietà.

L’altro l’avrebbe affrontato e spintonato fino a farlo cadere per terra. Cadendo, l’uomo spintonato ha colpito con la roncola l’altro a un polpaccio provocandogli un taglio. Le indagini dei carabinieri sono tese a cercare di far luce anche sulla dinamica della caduta. E cioè a capire se cadendo l’uomo che aveva imbracciato la roncola ha colpito volontariamente l’altro o se la ferita è scaturita da un movimento accidentale.

A seconda delle risultanze cambia l’eventuale ipotesi di reato. Anche perché la ferita da arma da taglio e la prognosi sono compatibili con un’accusa ben più grave della "semplice" lite tra vicini".

I due sono ancora ricoverati in ospedale a Empoli, mentre gli accertamenti da parte dei carabinieri stanno andando avanti anche sentendo parenti e familiari che erano presenti alla lite.

Sono stati i familiari dei due, infatti, i primi ad accorrere quando hanno sentito le grida provenienti dall’area di confine tra le due proprietà. E sono stati gli stessi familiari a richiedere l’intervento dei soccorritori del 118 dopo essersi resi conto che uno aveva un taglio a un polpaccio e l’altro accusava problemi per la caduta a terra.

