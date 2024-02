Lite sui big della musica. Destra e sinistra divise sul salario minimo per i lavoratori

Varrà 850 mila euro la rassegna Summer Knights del 2024. E’ questo il valore del bando che la Giunta sta predisponendo e che prevede un contributo di 100 mila euro da parte dell’ente, mentre gli altri 750 mila euro dovranno essere a carico del concessionario che si aggiudicherà la gara per la realizzazione della rassegna di concerti e spettacoli, che dal 2019 è organizzata da Leg e che negli ultimi anni ha visto esibirsi in piazza dei Cavalieri big come Gianna Nannini, De Gregori, Venditti, Achille Lauro, Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. In questo contesto il Pd ha provato a introdurre la soglia di un salario minimo garantito di 9 euro per i lavoratori chiamati, a vario titolo, a operare come macchinisti, attrezzisti, operai per il montaggio e smontaggio del palco, service audio/video/luci, maschere e altre figure professionali. Proposta presentata con un ordine del giorno di cui è stato primo firmatario il consigliere Enrico Bruni, e che alla fine è stata respinta dal centrodestra nonostante una lunga contrattazione che alla fine non ha avuto esito.

"Questo atto - ha detto Bruni in aula - segue quello di dicembre approvato all’unanimità che chiedeva l’introduzione di un salario minimo per contrastare il dumping contrattuale in tutti gli appalti comunali: abbiamo chiesto di fissare questo parametro a 9 euro l’ora, cifra sotto il quale si deve avere il coraggio di dire che si tratta di sfruttamento. Chiedevamo dunque un passo avanti, ma registriamo che la maggioranza non ha voluto farlo". Alla conclusione del dibattito, a tratti anche dai toni accesi, il centrodestra, che con il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini, aveva proposto due emendamenti, l’ordine del giorno dem è stato respinto, incassando solo i voti delle minoranze.

"Non è in discussione che il lavoro delle persone deve avere una giusta retribuzione - ha spiegato Nerini - e per questo avevano chiesto sostanziali modifiche, a cominciare proprio dalla fissazione della cifra visto che una verifica degli uffici ha chiarito che non vi erano normative nazionali di riferimento per quantificare una paga minima oraria. Se non vi fosse stata indicata la cifra avremmo certamente votato a favore dell’ordine del giorno". Intanto, nel corso del dibattito, il capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta, ha evidenziato il valore economico degli ultimi due anni di Summer Kmights citando le cifre fornite dal Teatro Verdi: nel 2022 i costi hanno sfiorato i 450 mila euro più Iva (con quasi 268 mila euro più Iva di cachet e i restanti costi distribuiti tra spese amministrative e tecnico-logistiche) a fronte di ricavi per quasi 457 mila euro più Iva (gran parte dei quali proventi dei 12.283 biglietti venduti che hanno sfiorato i 348 mila euro oltre Iva); nel 2023 i costi sono lievitati a oltre 667 mila euro più Iva (più di 440 mila spesi per i cachet degli artisti) a fronte di 686.800 euro oltre Iva di ricavi (con quasi 584 mila euro più Iva di proventi provenienti dalla vendita di oltre 18 mila biglietti).