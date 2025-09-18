Lite per un parcheggio degenera: aggredisce donna incinta, poi minaccia il compagno

Perignano (pisa), 19 settembre 2025 – Una banale lite per un parcheggio si è scatenata in un’aggressione ad una donna incinta di 8 mesi che aveva appena accompagnato il figlio più grande in un asilo di Perignano. È il compagno della ragazza, entrambi trentenni, a raccontare la vicenda che ha coinvolto in primo luogo la compagna e poi, una volta che è stato chiamato dalla donna impaurita per ciò che stava accadendo, anche a lui stesso. Il fatto è avvenuto martedì mattina, quando la giovane madre ha accompagnato il figlio di due anni e mezzo all’asilo.

Il tempo di rimontare in macchina ed un signore le si è avvicinata inveendole contro, fino ad aprirle lo sportello. Il motivo di tanta rabbia non è chiarissimo, pare che la lite sia scaturita da un parcheggio. La donna ha quindi subito chiamato il compagno, che a quell’ora, erano le 9 di mattina circa, stava andando a lavoro. È tornato subito indietro, molto preoccupato da ciò che la donna, che come detto si trova in dolce attesa di 8 mesi, gli aveva raccontato.

Arrivato vicino alla scuola dell’infanzia, il ragazzo è andato a chiedere chiarimenti all’uomo che poco prima avrebbe aizzato la rissa. Anche qui un’altra lite, stavolta contro il ragazzo. Sarebbe spuntato anche un coltello, con tanto di minacce, rivolte verso il ragazzo che era corso in soccorso alla compagna incinta. Sul posto si sarebbero recati anche i carabinier i. Ed ora il ragazzo è intenzionato a sporgere denuncia, forte anche della testimonianza di un’altra mamma che ha assistito alla scena. Minuti di paura che hanno messo sotto shock la madre, che si è detta spaventata anche nel ripresentarsi all’asilo per andare a riprendere e riportare il figlio a scuola. Le stesse preoccupazioni che ha il compagno, che adesso non si sente più sicuro nel lasciare da sola la donna in gravidanza con il rischio di incontrare nuovamente questo uomo.

