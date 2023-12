"L'Istituto Modartech allarga i propri spazi: l'accordo con il Comune"

L’Istituto Modartech, che da anni segnala un sempre più necessario bisogno di spazi, si può allargare nei locali della biblioteca comunale. Lo ha permesso l’amministrazione comunale con un accordo quadriennale approvato dieci giorni fa. L’Istituto Modartech riconosce al Comune un rimborso di 80 euro per l’intera giornata e di 60 euro per la mezza giornata per l’utilizzo dell’auditorium della biblioteca Gronchi, per un massimo di 3 giorni a settimana Una scelta che ha lasciato perplesso l’ex direttore della biblioteca ed attuale presidente dell’Utel, Roberto Cerri. "Non solo nel 2023 – dice Cerri – la biblioteca ha perso circa il 30% di prestiti librari su scala annuale, non solo non ha riparato il muro da cui piove dentro la sede e non soltanto non ha recuperato presenze significative di studenti nelle aule di studio ma adesso concede in affitto l’auditotium ad un istituto scolastico privato per incassare. Un atto che conferma che per questa giunta la biblio Gronchi è un peso e un’ansia".