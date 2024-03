Liste civiche, la pacificazione. Giunta Bacci, passo indietro per appoggiare Fedeli

Pacificazione civica in nome della candidatura a sindaco di Leonardo Fedeli. A Pomarance arriva l’appoggio ufficiale di Insieme per Cambiare, la compagine civica al governo dal 2009, alla corsa verso lo scranno più alto del palazzo comunale di Fedeli, attualmente capogruppo di maggioranza, ex assessore nelle giunte dell’ex sindaco Loris Martignoni e che, un mese fa, ha deciso di scendere nella mischia con una propria lista. Ora il quadro si fa più definitivo ed ecco che Insieme per Cambiare sposa il progetto civico di Fedeli. Dunque, Insieme Per Cambiare rinuncia a presentare una propria lista per appoggiare Leonardo Fedeli, candidato a sindaco di Pomarance.

"Una scelta - spiega la lista attualmente al governo del Comune - che è maturata da un insieme di motivi: Fedeli ha messo in questi anni da amministratore del Comune una sana passione, dedicando gli anni più belli della sua vita. Una passione priva di interessi, con piena autonomia di giudizio, senza ricatti o pressione esterne. Se lo merita. Fedeli ha maturato una bella esperienza amministrativa. Rappresenta il nuovo: un giovane che può scongiurare disperati e oscuri ritorni al passato. E’ un rappresentante di una lista civica trasversale ai partiti. In ciò Insieme per Cambiare ritrova i principi ispiratori e la continuità con le esperienze passate. Lo sosterremo nella vittoria delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Pomarance e invitiamo i nostri elettori non solo a votarlo, ma ad aiutarlo in questa sua nobile impresa".

Ecco che le cornici si schiariscono, come detto: Fedeli avrà l’appoggio della lista attualmente alla maggioranza e della cornice civica che sta creando da un mese, quando ha ufficializzato la sua candidatura creando una nuova lista civica. E si concretizza un passo indietro, quindi, da parte della sindaca uscente Ilaria Bacci che non correrà per tentare un secondo mandato. In attesa delle mosse elettorali del Partito Democratico, che nel territorio di Pomarance è all’opposizione dal 2009 e della compagine di Sinistra per Pomarance, che alle ultime amministrative aveva corso con una propria candidatura. Con l’appoggio di Insieme per Cambiare alla candidatura di Leonardo Fedeli, cala, con una certezza quasi granitica, il sipario sull’ipotesi di una discesa in campo dell’ex sindaco Loris Martignoni, padre fondatore di Insieme per Cambiare il cui nome, in questo mese, è circolato con insistenza come papabile candidato.