Lista civica per Castelfranco. Valori: "Rinascere dalle ceneri"

CASTELFRANCO

Lista civica per Castelfranco. Fondo rosa, la fenice e al centro una sfumatura di verde celeste. Il simbolo svelato dalla candidata sindaca Silvia Valori. "Ho scelto la fenice perché risorge dalle ceneri – ha detto Valori – E anche il nostro paese, il nostro territorio, deve risorgere dalle ceneri del fuoco spento in questi ultimi decenni". Silvia Valori è stata presentata da Tiziano Salvadori, che con lei ha lavorato nell’associazionismo del palio. E da Cristina Landi presidente dell’associazione Impronte che gestisce il canile di Santa Maria a Monte e che ha Valori tra le prime volontarie.

"RIngrazio Tiziano e Cristina – ha detto Silvia Valori – Loro sono l’esempio lampante di quale deve essere il rapporto tra cittadini e comune. Termini come paura, distacco, imposizione devono lasciare spazio a vocaboli come trasparenza, lealtà, dialogo, ascolto, efficienza, in un rinnovato e genuino rapporto tra cittadini e amministrazione comunale. Dopo tante riflessioni, nottate in bianco, consapevole delle responsabilità che intendo assumermi con l’elezione a sindaco, con grande attenzione alla Costituzione italiana e profondo rispetto per le istituzioni, ma anche con spiccato senso civico, e soprattutto grazie alla profonda spinta popolare che oggi si materializza con la vostra calorosa e affettuosa presenza, annuncio la mia candidatura a sindaco di Castelfranco e del suo meraviglioso territorio che si estende fino alle località di Orentano e Villa Campanile".

"La mia candidatura non nasce dal risiko delle segreterie dei partiti, da accordi di palazzo, ma è il frutto di una genuina ed autentica volontà popolare proiettata alla realizzazione di un profondo cambiamento di Castelfranco – ha detto ancora Valori – Intendo, con il mio gruppo, raccogliere il malcontento di coloro che non si riconoscono più nella maggioranza uscente ormai stremata da decenni di galleggiamento e intendo anche raccogliere i mal di pancia di coloro che non si riconoscono in una opposizione che dopo ben ventinove anni non riesce a presentarsi con una proposta forte e autorevole. La mia candidatura e la lista nascono per raggiungere l’obbiettivo di amministrare il comune di Castelfranco e non certo per rappresentare l’alibi per chi si sente già sconfitto in partenza".

"Ho cercato un accordo con le forze che si oppongono alla maggioranza uscente per condividere un programma comune e la individuazione di un candidato che potesse rappresentare una ampia maggioranza di cittadini e che andasse oltre gli steccati dei partiti – ha concluso Valori – Di tutta risposta quella coalizione si è ben guardata dall’avviare un costruttivo e chiaro dialogo. Così questa lista nasce con un progetto di lungo termine per cambiare Castelfranco".

g.n.