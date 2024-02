Lirica: la Bohème al Teatro dei Coraggiosi

Venerdì 1 marzo, al teatro dei Coraggiosi di Pomarance, va in scena l’opera lirica La Bohème. Per omaggiare Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte, Officine Papage ospita all’interno della seconda stagione dedicata all’opera lirica "Invito all’Opera", la Compagnia Lirica Livornese. L’opera pucciniana, tratta dal romanzo "Scènes de la vie de bohème£ di Henri Murger, racconta la storia di amore e amicizia tra alcuni giovani artisti bohémien nella Parigi del 1830. Fin dal suo debutto nel 1896 al Teatro Regio di Torino, l’opera ha riscosso un grande successo, calcando palchi nazionali e internazionali. In questa occasione, per celebrare il famoso compositore toscano, saliranno sul palco del teatro dei Coraggiosi alcune tra le eccellenze canore del panorama nazionale, come Maria Luigia Borsi, Michael Alfonsi e Gabriele Nani, accompagnate al pianoforte dal maestro David Boldrini, per la regia di Alberto Paloscia. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro dalle 20. Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected] o messaggio al numero 334-2698007 nel seguente orario 16-18.