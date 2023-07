"Liquidazione Terme di Casciana: Ventura lascia, Di Vita prende il suo posto"

Arabella Ventura lascia l’incarico di liquidatore delle Terme di Casciana. La procedura che avrebbe portato e porterà, una volta completata, fuori dal capitale di gestione delle Terme la Regione Toscana sembra essere entrata in un vicolo cieco ed è quindi difficile prevedere quando potrà dirsi finita. La liquidazione della società patrimoniale, espletate da tempo tutte le fasi tecniche e contabili, si è arenata attorno a cavilli e vincoli burocratici. La decisione di lasciare l’incarico scaturisce dalla volontà del manager, arrivato alle Terme più di 10 anni fa, di segnare un cambio di passo. "Mi auguro che l’avvicendamento – ha detto Ventura – sia in grado di dare una svolta e nuovi stimoli alla procedura di liquidazione alla quale manca veramente poco per dirsi chiusa". Arabella Ventura mantiene invece l’incarico di direttore generale che andrà a scadenza naturale il 31 dicembre di questo anno e non sarà rinnovato, o almeno non sarà rinnovato alle condizioni attuali. "Ringrazio la dottoressa Ventura per il lavoro svolto – ha detto il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni – l’amministratore farà tutto quanto nelle sue competenze affinché la liquidazione si chiuda il prima possibile per poter iniziare a lavorare al rilancio di Bagni di Casciana e dello stabilimento termale". Il nuovo liquidatore è Rosanna Di Vita proveniente dal mondo dell’imprenditoria.

Giuseppe Pino