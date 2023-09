Liquami in strada. La rivolta della aziende. Il caso di via Romaiano: "Il sindaco intervenga"

Una fognatura a cielo aperto. E un impianto di sollevamento di fortuna. Che, come tale, a volte funziona, e a volte no. Siamo a Ponte a Egola. Segnatamente in via Romaiano, il tratto che dalla rotonda di Giuncheto porta dentro la zona industriale. Una manciata di metri di strada sulla quale insistono realtà industriali importanti come la Pontegolaese, officina e concessionaria di auto e altre aziende, sia del settore meccanico che conciario.

Cosa succede? Succede che questa fognatura, soprattutto quando piove, e l’impianto di sollevamento va in tilt, riversa i liquami nella strada. Nelle fognatura, infatti, confluiscono anche gli scarichi civili dell’intero paese. "In quelle circostanze, come nei giorni scorsi – spiega Giancarlo Capecchi della Pontaegolese – c’è un odore nauseabondo, oltre allo sporco in mezzo alla strada ed in prossimità delle nostre attività. Non è possibile sopportare una situazione del genere". Una questione di salute, sicurezza e decoro, ci dicono i cittadini. Alla quale il sindaco Simone Giglioli deve trovare una soluzione in brevi tempi. Fognatura, questa, foriera di problemi da anni: in parte franata, e anche non regimata. Dopo l’ultimo episodio, si apprende, Il Comune ha mandato gli operai a fare pulizia.

"Ma questa è una vera urgenza – aggiunge Capecchi –. Ben vengano marciapiedi e piste ciclabili, tutte cose belle e utili che vanno fatte, ci mancherebbe. Ma se qualche lavoretto aspetta un mese in più non succede nulla: qui c’è in gioco ben altro. Inutile avere una bella pista ciclabile se poi una strada strategica che porta ad aziende del territorio si riempie di liquami di continuo. E’ facile da capire quello che chiediamo".