"L’invaso di Pian di Goro è strategico"

Chiedono di spingere sull’acceleratore per realizzare il progetto dell’invaso di Pian di Goro le amministrazioni dei Comuni della val di Cecina. Lo chiedono Nicola Fabiani , vicesindaco di Pomarance, Davide Bettini, vicesindaco di Volterra e Antonio Giuseppe Costantino, vicesindaco di Cecina. Il progetto di fattibilità di Pian di Goro è stato inserito tra le prime azioni strategiche del Contratto di Fiume Cecina, firmato pochi mesi fa, con lo scopo di migliorare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della Valle. "Un’opera – scrivono – che, se fattibile, è infatti strategica per uno sviluppo sostenibile e duraturo di tutta la Valle, di una parte importante dell’area costiera e non solo. Accelerare quindi sul progetto di fattibilità già finanziato è determinante, il ritardo accumulato dagli Enti preposti non è più accettabile".