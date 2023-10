Lingua immaginaria per un concerto

Appuntamento questa sera alle 21.15 all’oratorio di Sant’Urbano (San Miniato) con i suoni e le storie di un paese immaginario: Concerto degli Zenìa. Da un’idea di Nora Tigges e Massimiliano Felice il racconto di Zenia, un paese dove ogni giorno si tende un filo di speranza per disorientare la malasorte offrendo cibo e riparo a chi arriva, dove uomini e donne condividono la paura, il coraggio e l’amore per la bellezza. Sulla scena, come nella taverna del borgo, i canti “tradizionali” di Zenìa sono eseguiti nella loro lingua originale (immaginaria).