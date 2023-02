Lineapelle, tra entusiasmo e nuove attese

di Carlo Baroni

Prima giornata intensa, tante presenze (pochi asiatici, almeno per il momento), e voglia di ottimismo e di ripartenza. Ha aperto ieri l‘evento più importante dell’industria della pelle, Lineapelle, alla sua 101a edizione, con espositori provenienti da 42 paesi (61,5% italiani, 38,5% stranieri) che occupano un’area totale di oltre 42.000 metri quadrati: 541 concerie di cui quasi 200 dal Comprensorio del Cuoio.

Una fiera, quella in corso fino a domani a Milano, sempre importante. In questo momento storico ancora di più. Lineapelle 101 arriva in una fase economica che mantiene le incertezze e le complessità, particolarmente evidenti emerse nella seconda metà del 2022. Alle questioni legate alla problematica situazione in Cina – mercato strategico per il conciario – si affianca la sostanziale solidità degli altri mercati dell’Estremo Oriente, che mostrano notevole interesse per i materiali e i prodotti made in Italy. Una fase stra stallo e attese , dunque, con il mercato europeo che non è particolarmente brillante.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti, come testimoniato dall’esito di Lineapelle New York – sottolinea gli organizzatori dell’evento – rimangono una destinazione fondamentale per la pelle italiana, nonostante alcune indicazioni che puntano alla possibilità di un rallentamento. In generale, per quanto riguarda la produzione, il 2022 si è concluso con volumi in calo e il 2023 non ha avuto un inizio migliore, ma la sensazione, tuttavia, è che dalla primavera in poi, la pendenza potrebbe essere invertita. "Un primo giorno che posiamo definire sostanzialmente positivo – dice Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola –. C’è stato un buon movimento, aiutato anche dalla concomitanza di Micam e Mipel. E’ presto per tirare le somme: nel comparto c’è attesa anche perché l’anno che si è appena concluso ha visto una brusca frenata nell’ultimo trimestre, che si è riverberata sull’inizio de nuovo anno a causa di tutti i fattori ormai noti, come la guerra in Ucraina e il forte innalzamento di tutti i costi che sta incidendo sulla macchina dei consumi".

"La fiera ci darà, come sempre, il polso della situazione e un quadro più ampio verso i prossimi mesi – conclude Matteoli –. Da sempre, tuttavia, è il secondo giorno quello cruciale". Il giorno in cui, tradizionalmente, sono presenti in forze le grandi case di moda, fondamentali per il settore: un traino solido anche nei momenti di crisi. Che non sono mancati dal 2019 ad oggi.