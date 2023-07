Lineapelle: Santa Croce premia le nuove tendenze della pelle

Bene le prime tappe. Il primo evento del calendario Lineapelle, Lineapelle Londra, infatti si è stato un successo all’Ham Yard Hotel, con 43 espositori. Oggetto dei seminari, in particolare, sono state le tendenze inverno 2425, con particolare attenzione al design d’interni.

Poi è toccato alla 44esima edizione Lineapelle New York al Metropolitan Pavilion di Manhattan. 119 aziende hanno partecipato fino a ieri a questo evento. Lineapelle New York ha ospitato anche l’angolo Mipel Lab, riservato alle aziende italiane di pelletteria specializzate in outsourcing, e la mostra La Casa del Guanto della Stazione sperimentale pelli (Leather Experimental Station) che ha ospitato alcune aziende storiche di guanti della provincia di Napoli.

Ora occhi puntati su Lineapelle Milano con la sua 102esima edizione che si svolgerà dal 19 al 21 settembre: la filiera moda, lusso e design incontra i propri fornitori in un evento di tre giorni creativi business-sharing che riunirà 1.300 espositori e oltre 20mila visitatori in tutto il mondo. Nel dettaglio, le concerie presenti in fiera – circa 200 quelle del Comprensorio del Cuoio – valgono un fatturato di 4 miliardi di euro all’anno, i produttori di accessori e componenti di 1,7 miliardi di euro, tessuti e sintetici di quasi 600 milioni di euro.

Come nelle sue ultime edizioni, Lineapelle conferma la propria dimensione fashion: sarà costruito un percorso di sfilate e presentazioni interne ed esterne alla fiera Intanto si è tenuto a Scandicci nei giorni scorsi un altro importante evento del settore: a il salone Leather Preview, rassegna che ha visto la partecipazione di 40 importanti aziende toscane. secongli gli ultimi dati ci sono segnali di ripresa nell’exporto. Soprattutto verso Francia, Spagna e Portogallo. La Cina e Hong Kong non sono più la destinazione primaria

C. B.