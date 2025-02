Lineapelle, presenze significative: "Conferme dell’appeal del settore"

Nonostante un panorama economico complesso, sia a livello nazionale che internazionale, le presenze ci sono. E fanno ben sperare. Le aziende conciarie toscane si stanno confermando tra i protagonisti più attesi dell’evento in corso a Milano: su circa 491 concerie presenti in fiera da tutto il mondo, 281 sono quelle italiane, di cui 121 le toscane. "Il secondo giorno della fiera – dice il neo presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- sta registrando una presenza significativa di visitatori sia tra gli stand che negli eventi promossi dalla fiera su focus specifici di interesse per il comparto. Questo è già un primo indicatore importante della fiducia che si respira tra gli operatori del settore".

"In particolare – aggiunge – in un momento congiunturale complesso come quello attuale, la vivacità che Lineapelle sta confermando è già un segnale della voglia di fare dei nostri imprenditori e dell’intero comparto, che attende da questo evento una importante iniezione di fiducia". In fiera un buon numero di visitatori, anche stranieri, americani e orientali in particolare. Proprio la sfida a recuperare posizioni nell’export è tra le più attese dalle concerie, che guardano alla fine della prossima primavera come ad uno dei momenti nevralgici del 2025, indicato dai principali economisti come possibile spartiacque prima di una lenta ripresa dell’intero sistema moda. "Al momento -aggiunge il presidente Bandini - non è possibile prevedere con certezza l’evoluzione del mercato soprattutto perché le variabili che lo definiscono sono globali, dalle questioni geopolitiche alle mutate abitudini al consumo o alle scelte di prezzo. Ma tanto più in questo scenario incerto, ci conforta intanto rilevare che dal punto di vista della produzione, Lineapelle sta confermando l’appeal che le nostre concerie esercitano sul mercato e sui suoi player più significativi che in questi primi due giorni dell’evento ci sembrano particolarmente attivi". Produzione, formazione, workshop e sfilate di moda: a Lineapelle intorno all’offerta portata dalle concerie, ruota un sistema di eventi in grado di incuriosire e creare consapevolezza sulla ricchezza e sull’unicità della pelle.

"La fiera – conclude Bandini – sta riuscendo a creare intorno alla pelle un interesse che è fondamentale per valorizzare il lavoro delle concerie. Dai progetti che coinvolgono gli studenti più giovani alle iniziative per la formazione e per la moda: Lineapelle si conferma occasione per una concreta sensibilizzazione sull’unicità del prodotto pelle".

C. B.