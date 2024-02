Lineapelle, nuova vitalità nel settore. A Milano la sfida della ripartenza

di Carlo Baroni

SANTA CROCE (Pisa)

Il settore conciario arriva a Milano per il più importante evento di settore, dopi due saloni positivi che hanno acceso di vitalità e buone vibrazioni Londra e New York, dove il network fieristico di Lineapelle ha organizzato le sue consuete preview stagionali. La tappa sul Tamigi – hanno detto gli organizzatori – ha soddisfatto gli espositori, che hanno presentato le prime evoluzione dei campionari studiati per la stagione estiva 2025, che troveranno definitiva consacrazione a Fiera Milano Rho, dal 20 al 22 febbraio. Lineapelle London ha nuovamente colto nel segno, accogliendo nella sua atmosfera molto easy un numero di visitatori in linea con le precedenti edizioni. Ancora meglio Lineapelle New York con un numero di visitatori in aumento rispetto all’edizione dello scorso luglio. Buyer attenti, interessati e impegnati in una ricerca su pelle, materiali e accessori che ha dimostrato come, nonostante l’evidente stand by del mercato, la volontà di essere pronti alla ripartenza è solida e condivisa. Segnali importanti peril comparto – forte in Toscana di oltre 400 aziende, 6mila addetti e un giro d’affari che supera il miliardo e mezzo – che arriva da un 2023 segnato da un rallentamento nelle esportazioni che si è acuito nel periodo luglio-settembre quando si è fatto sentire forte il rimbalzo dei prezzi, l’aumento del costo delle materie prime, e un quadro internazionale di tensioni geopolitiche che si sono riverberate sui mercati inducendo anche le case di moda a tirare il freno.

Ora occhi puntati su Milano dove si sposta l’attenzione della filiera globale della moda, del lusso e del design.

Il Comprensorio ci sarà con 200 aziende fra i 1.167 espositori (concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali). Un edizione dai grandi numeri e di importanza strategica in questo momento. Il presidente di Lineapelle Gianni Russo ha evidenziato: "Non posso, non sottolineare come questa edizione cada in un contesto di preoccupazioni dovute alla diffusa tensione geopolitica che incide e condiziona il trend dei consumi di lusso".

"Le aziende hanno molte aspettative – dice il presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Michele Matteoli –. Il momento è complesso, ma il comparto ha lavorato sodo anche per questa fiera". Gli organizzatori annunciano: sarà un’edizione ricchissima di contenuti che spazieranno dalle sfilate di Lineapelle designers edition ai Leather Duets del progetto Lineapelle Interiors (con il settore a caccia di nuove opportunità nell’arredo d’interni), passando per tanti workshop. Importante anche la concomitanza con tutta la filiera del lusso: Micam (calzatura), Mipel (pelletteria), TheOneMilano (abbigliamento), Milano Fashion&Jewels (moda e gioielleria).