Lineapelle, la creatività dei giovani. Successo per le scuole del "Cuoio"

Un successo "Amici per la pelle", progetto didattico nazionale di Unic. Un successo anche per tanti studenti e studentesse del Comprensorio del Cuoio. E i sindaci esultano e si complimentano. Il concorso ha visto protagonisti i ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado del comparto conciario di quattro regioni italiane.. "Io onorata di essere seduta accanto al sottosegretario al ministero delle imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci ed al presidente di Unic Fabrizio Nuti – dice il sindaco di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande –. Emozionante salire sul palco con gli allievi dell’ istituto comprensivo Giosuè Carducci di Santa Maria a Monte ed i docenti per ritirare il premio, meritatissimo, arrivando secondi. Orgogliosa di essere il loro sindaco. Un vivo ringraziamento anche ai docenti ed agli organizzatori dello splendido evento, regalando ai tanti ragazzi un’opportunità da ricordare". Festa anche sotto la Rocca. "Complimenti agli studenti, alle studentesse, agli insegnanti e alle insegnanti dell’istituto comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola che, con il loro progetto “Tan Memories“ si sono aggiudicati il terzo posto al concorso nazionale", dice il sindaco Simone Giglioli.

Il primo cittadino di Castelfranco era con gli studenti a Lineapelle. Toti plaude al progetto: "Un modo per coinvolgere le scuole medie, con proprie attività ed opere che richiamano la pelle. Grazie alle insegnanti e al dirigente scolastico che accompagnano le classi e permettono di realizzare questo progetto". Lineapelle è anche un momento importante di formazione, oltre che una vetrina per le ultime tendenze della produzione. Sugli esiti di Lineapelle il sindaco di Santa croce Giulia Deidda ha detto: "È stata una fiera partecipata in cui, dopo mesi complicati, si registrano timidi ottimismi verso il futuro – sottolinea Deidda –. La situazione economica non è facile, come del resto in tanti settori, ma le nostre concerie hanno competenze e visione per saper affrontare il presente e proiettarsi verso il futuro".

C. B.