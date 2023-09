Lineapelle, i primi trend. Al centro la naturalezza

LIneapelle, la prossima settimana, si svolgerà nel contesto di una congiuntura complessa che ribadisce lo stato di rallentamento della produzione e dell’export riscontrato nei primi mesi del 2023. La Francia conferma il ruolo di primo Paese di destinazione per le esportazioni della pelle italiana, seguita da Romania, Spagna, Stati Uniti, Cina e Portogallo. Intanto ci sono già i primi trend che saranno al centro del grande evento per la pelle. Andare oltre. Ridefinire la propria natura. Trasformarsi. Sono questi, in sintesi, gli input creativi c per l’invernale 20242025 elaborati dal Comitato Moda Lineapelle. Sarà una stagione all’insegna della naturalezza e di una ricerca ipertecnica, protesa verso il futuro. Ne derivano: materiali in evoluzione, forme nuove e sorprendenti. I colori giocano con gli opposti ed esprimono calma, fiducia, ma anche visione, ricerca, esplorazione. Atmosfere familiari e armonie cromatiche rassicuranti sono risvegliate da guizzi digitali. Ricerca e sostenibilità caratterizzano la creatività. Low-tech e hi-tech si incontrano in giochi di rilievi, costruzioni e illusioni in volumi, effetti e texture che rendono tridimensionali le stampe digitali, ma richiamano anche lavorazioni artigianali.